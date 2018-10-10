Çorum’da kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Çorum’da Av Koruma Kontrol Ekiplerinin kaçak avcılara yönelik etkin bir mücadele çalışması yürütüyor.Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaban hayvanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla ülke genelinde gerçekleştirdiği...

Çorum’da Av Koruma Kontrol Ekiplerinin kaçak avcılara yönelik etkin bir mücadele çalışması yürütüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaban hayvanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Orman ve Su İşleri Çorum Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri tarafından son olarak yapılan denetimlerde Osmancık ilçesinde 4 farklı noktada teyp tüzeneği kurulduğu tespit edildi. olup ses düzeneklerine el konulmuştur. Ekipler ele geçirdikleri ses düzenlerine el koydu. Osmancık ilçesinde yasadışı avcılık yapan kişilere yönelik yapılan denetimlerde ise 3 şahısa yasal işlem yapılırken, avda kullanılan otomobil, av tüfği ve projektöre el konuldu.