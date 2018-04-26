Çorum’da kamu ve sivil toplum güçbirliği için buluştu

Çorum’da sivil toplum kuruluşları ve kamu temsilcileri işbirliği için buluştu.

Türkiye - Avrupa Birliği ortak finansmanıyla hayata geçirilen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kamu-Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İşbirliği Projesi Çorum’da tanıtıldı. Çorum ile birlikte ile birlikte 20 pilot ilde düzenlenen olan Sivil Toplum Günleri ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sivil toplum günleri adı da verilen etkinlikte kamu sektörü ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin mevcut durumunun değerlendirileceği bir de panel düzenleniyor. Panelde, söz konusu iş birliğinin önündeki engelleri belirlemek; bu engelleri aşmak için çözüm önerilerini sunmak ve iyi uygulama örnekleri paylaşmak üzere üniversite, sivil toplum ve kamu sektörünün temsilcileri konuşmacı olarak yer alıyor. Ayrıca programın ilk gününde, katılımcılar atölye çalışmaları aracılığıyla STK’ların denetsel sorumlulukları ve yardım toplama; iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri ve proje ortaklığı geliştirme; STK’ların sorunları ve ihtiyaçları ile kamu ve STK’lar arası iletişim ve diyalog konularında bölgelerine özel bir çalışma gerçekleştirip, yol haritası ortaya koyacaklar.

Çorum İl Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak, sivil toplum kuruluşlarının demokrasi ile birlikte hayatın vazgeçilmez unsuru haline geldiğini söyledi.

Günlük yaşantının birçok noktasında karşımıza çıkan sivil toplum kuruluşlarının bazen ihtiyaç sahiplerine yardım ederken, bazen engelli, kadın, yaşlılar, gençlerin ve sığınmacıların sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışırken bazende ülkenin karşılaştığı sorunlarla mücadelede görüş ve önerilerde bulunduğunu dile getiren Bayrak, artık sivil toplum kuruluşlarının, kamunun da ortak çalışma yapmasını gerektiren önemli birer partner haline geldiğini kaydetti.

Demokrasinin vazgeçilmezi, demokratik yapının temel taşlarından bir tanesi ve kamunun önemli bir partneri olan sivil toplum kuruluşlarının yerel ve merkezi düzeyde karar alma süreçlerine daha etkin ve donanımlı bir şekilde katılmasının büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Bayrak, “Aynı şekilde bu karar mekanizmalarında görev alan kamu personelinin de sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma, ortak proje yürütme, işbirliğinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi noktasında ilerleme kaydetmesi kamu açısından da önemli bir kazanç olacaktır. Bu noktada ülkemiz ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Kamu-STK İşbirliği İçin Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi”nin kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir işbirliği ve güçlü iletişi sağlama da önemli rol oynayacağı aşikardır”dedi.

Dernekler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Türküz’de, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından yürütülen projenin 2.6 milyon Eruo bütçeye sahip olduğunu belirterek, “Projenin amacı kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini artırmak. Sivil toplum günleri 20 ilde gerçekleştirilecek. Bin 500 kamu personeli eğitilecek. Kamu ve STK temsilcilerinin Avrupa ülkelerinde kamu-STK işbirliğini nasıl yürütüldüğünü görmeleri açısından 6 ülkeye ziyaret yapılacak. Yine kamu-STK işbirliğini geliştirmek üzere bir bilgi merkezi oluşturmak istiyoruz. Proje sonunda sivil toplum algı raporu oluşturacak. Sivil toplumun geliştirilmeleri ile ilgili AB projleri çok yaygın olarak yürütülüyor. Bu sayede sivil toplumun kapasitesinin artırılması, her alanda daha etkin roller üstlenmesi sağlanıyor. Ancak kamuda bu alanda bir eksiği var. Kamu ve STK işbirliği alanında ihtiyaç olduğu görüldü. Kamu ile STK arasında zamanında iyi bir bağ kurulamadığı düşünüldü ve bu proje gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Ayhan Özkan ise, Fransa’da anayasa konusunda faaliyet gösteren 5 bin sivil toplum kuruluşunun bulunduğunu hatırlatarak, “Türkiye’ye baktığımızda sivil toplum kuruluşlarının belirli alanlarda yoğunlaştığını görüyoruz. Bu kültür eskidende vardı. Cami yaptırma, yaşatma dernekleri yada okul aile birlikleri. Artık oradan çıkmak zorundayız. Uyuşturucu konusunda boşluk var. Sosyal yardımlaşma konusunda boşluk var. Çorum’da AB ile ilgili bir dernek yok. Türkiye genelinde böyle ama Çorum’da daha fazla” diye konuştu.

Büyük bir değişim ve dönüşüm çağında olduğumuza dikkat çeken Vali Yardımcısı Özkan, yüzyıllar süren değişimlerin bugünden yarına yaşar hale gelindiğine işaret etti. Bu değişim, dönüşüm çağının çok zor yönetilebilir hale geldiğini kaydeden Özkan, eskiden bu süreçlerin devletler veya güçlü yöneticiler kontrolünde yönetildiğini ifade etti.

Geçmişte yavaş ilerleyen toplumsal yaşamı yönetmenin çok kolay olduğunu belirten Özkan, “Hızlı değişen dönüşen dünyada devletlerinde bir anlamı kalmadı. Küresel dünyadan bahsetmeye başladık. Küresel dünyanın şartları çok değişti. Devletlerin rolleri değişti. Devletlerin toplumsal değerleri oluşturma dönemi zayıfladı. Bu bireylere kaldı. Bu değişim dönüşüm çağında bireylerin liderlik yapma görevi var. Liderlik yapabilmek için her alanda kendinizi çok iyi geliştirmeniz lazım. Sivil toplum örgütlerini bulunduğumuz ortamda toplumda birlikte çalışma kültürünü oluşturuyor. Bilgi bilinç farkındalık düzeyimizi geliştiriyor. Toplumdaki sorumluluk rolümüzü değiştiriyor. Çağımızın gençleri bu olgulardan çok uzak. Şimdiki gençlik profili çağı yönetmeye yetmiyor” ifadelerini kullandı.