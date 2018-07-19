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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:53

Çorum’da mülteciler meslek edinmek için kurs görüyor

Çorum’da yaşayan mültecilere yönelik İŞKUR destekli meslek kursları devam ediyor.Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Kadın Dış Giysileri (ceket-yelek-manto-kaban) dikimi kurs programında...

Çorum'da mülteciler meslek edinmek için kurs görüyor
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Çorum’da yaşayan mültecilere yönelik İŞKUR destekli meslek kursları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Kadın Dış Giysileri (ceket-yelek-manto-kaban) dikimi kurs programında 20, el sanatları teknolojisi alanı dekoratif ahşap süsleme kurs programında 12 kursiyer meslek öğreniyor.

Halk Eğitim Merkezi’ndeki Kadın dış giysileri kursuna katılan kursiyerler; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, düz dikiş, overlok, ütüleme ve leke çıkarma, kesim, giyimde süsleme, giyimde ölçülendirme, ilik-düğme, kadın ceket kalıbı, astarlı kadın ceket dikimi, kadın yelek kalıbı, kadın yelek dikimi, kadın manto-kaban kalıbı, kadın manto-kaban dikimi kurslarında eğitim alıyorlar.

Dekoratif ahşap süsleme kurs programına katılan kursiyerler ise ürün tasarımı, ahşap ürünün boyaya hazırlanması, ahşap ürünün boyanması, verniklenmesi ve süslenmesi eğitimleri alıyorlar.
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