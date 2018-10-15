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15 Ekim 2018 Pazartesi 18:56

Çorum’da öğrenci pansiyonları denetlendi

Çorum’da pansiyonlu okullar il milli eğitim müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından denetleniyor.Başöğretmen Anadolu Lisesindeki denetime katılan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, “Bize emanet edilen öğrencilerimizin...

Çorum'da öğrenci pansiyonları denetlendi
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Çorum’da pansiyonlu okullar il milli eğitim müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından denetleniyor.

Başöğretmen Anadolu Lisesindeki denetime katılan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, “Bize emanet edilen öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim öğretim görmeleri için çalışıyoruz. Kendi çocuklarımız için ne istiyorsak öğrencilerimiz içinde aynı şeyi istiyoruz. Bu nedenle pansiyonlu okullarımız denetleme kurulumuz tarafından; odaların tertip ve düzeni, ortak kullanım alanlarının durumu, idari işler, gıda ve mutfak hijyeni başlıklarından oluşan 129 madde üzerinden inceleniyor.” dedi.

Pansiyonlu okullarımızın denetimi İl Milli Eğitim Şube Müdürü S. Sinan Güngör, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneş, Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sabriye Esen, Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdürü Erdinç Altun, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bekir Tokgöz, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Müdürü Murat Öncül’den oluşan denetleme kurulu tarafından yapılıyor.
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