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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:15

Çorum’da park sayısı 240’a çıkıyor

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 20 yeni semt parkının daha yapımına başladı.Daha yeşil bir Çorum için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çorum Belediyesi vatandaşları yeşille buluşturmak için mahallelere 20 yeni semt...

Çorum'da park sayısı 240'a çıkıyor
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Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 20 yeni semt parkının daha yapımına başladı.

Daha yeşil bir Çorum için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çorum Belediyesi vatandaşları yeşille buluşturmak için mahallelere 20 yeni semt parkı daha yapıyor.

Geçtiğimiz ay Park ve Bahçeler Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum’a 20 yeni semt parkının daha yapılacağının müjdesini vermişti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni iş sezonunun açılmasıyla birlikte park yapım çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarımız her yıl artarak devam ediyor diyen Belediye Başkanı Zeki Gül, "Çorum ölçeğindeki iller arasında park ve yeşil alanların fazlalığı bakımından lider illerden biri. Mevcut parklarımıza ilaveten şehrimize 20 yeni semt parkı kazandırıyoruz. Bu yeni başladığımız parkların7 tanesinde oranında sert zemin ve yeşil alan çalışmaları bitti. 4 parkımızda da sert zemin ve yeşil alan çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Yani 11 parkımızın kaba inşaatını tamamlamış olduk.Diğer parklarımızın da yapım çalışmalarına hemen başlayacağız" dedi.

’Semt parkları yıl sonuna kadar tamamlanacak’

Belediye Başkanı Zeki Gül, "Çorum’a bu zamana kadar 35 büyük park, 185 semt parkı yaptık. 2018 yılı içerisinde yapılacak 20 yeni semt parkı ile birlikte toplam 240 parkı Çorum’a kazandırmış olacağız" dedi.

Başkan Gül, 20 yeni semt parkı yapacakları bölgelerin "Mehmet Akif Ersoy 37. sokak, Bahar 35. sokak, Çoraklık 35. sokak, Çamdeğirmeni 10. sokak, Bağcılar 80. sokak, Buhara 27. sokak, Köprübaşı 37. sokak, Muratevler 21. sokak, Akkent 4. cadde, Ata 40. sokak, Çiftlikçayırıcadesi ile Söğütlüevler caddesi kesişimi, Köprübaşı 19. sokak, Pazartesi pazar yanı yeşil alan, Mimarsinan 7. cadde, Mimarsinan 9. cadde , Mimarsinan 11. cadde, Bağcılar 3. cadde, Varinli caddesi, Tekceviz parkı ve Türkiyemçesmesi etrafı" olduğunu söyledi.
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