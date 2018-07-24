Çorum’da tarla yangını

Çorum Merkez’e bağlı Seydim köyünde çıkan yangında 200 dönüm buğday tarlası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Seydim köyü Yazıçayır mevkinde yaşanan olayda B.U. (67) adlı kadın, evinin önünde eski kıyafetlerini yakmak istedi. Yakılan kıyafetlerin ateşi rüzgarında etkisi ile yakında bulunan buğday tarlasına sıçradı. Tek bir kıvılcım ile başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan diğer tarlalara da sıçradı. Çorum Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 200 dönüm buğday tarlası tamamen yandı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında yaklaşık 50 bin liralık maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.