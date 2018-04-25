Çorum’daki sığınmacılara dil ve meslek edindirme eğitimi verilecek

Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Çorum’daki sığınmacılara dil ve meslek edindirme eğitimi verileceğini açıkladı.

İl İstihdam ve Meslek Edindirme Kurulu Çorum Valisi Necmettin Kılıç başkanlığında toplandı.

Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Çorum’da yaşayan sığınmacılara yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkçe dil eğitiminin verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, okulların ders saati dışında sığınmacılara yönelik dil kurslarında kullanılmasının yararlı olacağını olacağını söyledi.

Geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında olan sığınmacıların işgücü piyasasına kazandırılması gerektiğini dile getiren Vali Kılıç, sığınmacıların eğitim ve meslek durumlarının tespit edilerek bir mesleği ve becerisi bulunanların öncelikle dil eğitiminden geçirilerek istihdama dâhil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ortaklaşa çalışarak ilde bulunan sığınmacıların dil eğitimi ihtiyacını tespit edecek ve sığınmacılar Türkçe dil eğitim kurslarına, herhangi bir mesleği olmayan sığınmacıların ise dil eğitimi ile eşgüdümlü olarak Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek edindirme kurslarına alınması kararlaştırıldı. Meslek edindirme kurslarına katılacak sığınmacılara İŞKUR tarafından günlük 25 TL cep harçlığı verilecek ve devamında İŞKUR kayıtları yapılarak uygun işlere yönlendirilecek. Çorum işgücü piyasasında kendisine uygun iş bulan sığınmacıları işe alacak işverenler e-devlet üzerinden başvuru yaparak çalışma izinlerini alıp sığınmacıları çalıştırmaya başlayacaklar.