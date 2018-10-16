Çorum’daki sivil toplum kuruluşlarından Trakya çıkarması

Çorum’da tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren oda, borsa ve birlik başkanları Trakya bölgesinde incelemelerde bulundu.Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı öncülüğünde Edirne ve Kırklareli’ni ziyaret eden Çorum Ticaret...

Çorum’da tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren oda, borsa ve birlik başkanları Trakya bölgesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı öncülüğünde Edirne ve Kırklareli’ni ziyaret eden Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Çorum DSYB Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan bölgedeki tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde görme fırsatı buldu.

Trakya turuna Edirne Ticaret Borsası ile başlayan Çorum heyeti, burada borsanın faaliyette bulunduğu canlı hayvan satış seansına katılarak sistemin Çorum’ da uygulanabilirliği üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, Ticaret borsasının lisanslı depoculuk faaliyeti hakkında da bilgiler alarak Çorum üreticisine ne gibi fayda sağlayacağını değerlendirdiler.

Buradan Edirne Ziraat Odasını geçen Çorum heyetine, Ziraat Odası faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Temaslarını Türkiye’nin en büyük çiftçi örgütü olan Trakya Birlik’i ziyaret ederek sürdüren Çorumlu oda, borsa ve birlik başkanları ayçiçeği üretimi ve diğer süreçler hakkında brifing aldılar. Trakya Tarımsal Araştırma Müdürlüğü ziyaret edilerek Sertifikalı tohumluk üretimi konusunda bilgiler alınarak Çorum’da ekimi yapılmak üzere orijinal kademe tohumluk temini ve yeni çeşitlerin uygulanabilirliği üzerinde bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çorumlu STK temsilcileri Havsa İlçesinde bulunan süt işleme tesisleri, Trakya’nın en büyük ve en modern 2 bin başlık simental hayvancılık işletmesi, Keşan İlçesinde Türkiye’de örnek bir tohumculuk işletmesi olan sertifikalı tohumculuk üretimi yapan bir tesis, Keşan Ticaret Borsası inceledikten sonra Edirne ziyaretlerini tamamladı. Çorum heyeti, Kırklareli’nde Rasyonel Firmasına ait TMR yem üretim tesisi (TMR, kesif yem ile kaba yemin karıştırılarak rasyon hazırlanıp, canlı hayvanın özelliklerine göre yem hazırlanması), Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ziyaret edildi. Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaret edilerek yeni teknolojiler inceledikten sonra heyet Çorum’a döndü.

Trakya ziyaretlerinin ardından ortak bir açıklama yapan Çorum heyeti, “Hedefimiz Çorum’u tarımda yeniliklerle buluşturmak ve ayrıca kentin tohumluk ihtiyacını Çorum’dan karşılanmasını sağlamak. Bununla ilgili tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmalarımız koordineli olarak yürütülüyor. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizlere yoğun ilgi alaka gösteren Edirne ve Kırklareli sivil toplum örgütlerine ve işletme sahiplerine Çorum üreticisi ve çiftçisi adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.