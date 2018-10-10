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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:27

Çorum’dan Eylül ayında 23 milyon 247 bin dolarlık ihracat

Çorum’da Eylül ayında 23 milyon 247 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden edinilen bilgilere göre, Ocak ayında 22 milyon 134 bin, Şubat ayında 17 milyon 959 bin, Mart ayında 37 milyon 798 bin, Nisan ayında...

Çorum'dan Eylül ayında 23 milyon 247 bin dolarlık ihracat
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Çorum’da Eylül ayında 23 milyon 247 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden edinilen bilgilere göre, Ocak ayında 22 milyon 134 bin, Şubat ayında 17 milyon 959 bin, Mart ayında 37 milyon 798 bin, Nisan ayında 30 milyon 41 bin, Mayıs ayında 43 milyon 744 bin, Haziran ayında 41 milyon 599 bin, Temmuz ayında 31 milyon 803 bin, Ağustos ayında 40 milyon 472 bin dolar, Eylül ayında ise 23 milyon 247 bin dolarlık ihracat yapılan Çorum’dan bugüne kadar 288 milyon 760 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Çorum, ihracatçı iller arasında ise 33. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde ise Eylülde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam bugüne kadar en yüksek ihracat gerçekleştirilen eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında ayrıca ihracatta son 13 ayın en hızlı artışı yaşandı. Açıklanan verilere göre ilk 9 ayda ihracat yüzde 7 artışla 123 milyar 110 milyon dolar oldu. Türkiye’nin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 7,6 artışla 165 milyar 56 milyon dolara yükseldi. Eylül ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün eylül ayı ihracatı, 2,6 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 154 ile Mücevher; yüzde 95 ile Çelik ve yüzde 65 ile Kuru Mevye Mamülleri oldu.
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