Engelli vatandaştan tedavisini yaptıran Başkan’a teşekkür

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yaşayan engelli vatandaş, kendisini tedavi ettiren Belediye Başkanı Orhan Ateş’e teşekkür etti.Oğuzlar ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Uzun, bir süre önce rahatsızlandı. Göreve geldiği günden bu yana...

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yaşayan engelli vatandaş, kendisini tedavi ettiren Belediye Başkanı Orhan Ateş’e teşekkür etti.

Oğuzlar ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Uzun, bir süre önce rahatsızlandı. Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyeciliği ilke edinen Belediye Başkanı Orhan Ateş aynı zamanda engelli olan Uzun’u belediye personeliyle birlikte Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderdi. Buradaki tedavi sürecinin ardından sağlığına tekrar kavuşan Uzun, belediye ekipleri tarafından tekrar ilçeye getirildi.

Rahatsızlığı süresince yakın ilgisinden dolayı başkan Ateş’e ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Uzun, “Bir yılı aşkın süredir hasta olarak yatıyordum. Belediye başkanımız Tedavimi yaptırdı, şu an sağlığıma kavuştum. Allah razı olsun” dedi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş ise aldıkları iyi haberle mutlu olduklarını belirterek, "Oğuzlar Belediyesi olarak vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. Onların sorunlarını kendi sorunlarımız gibi önemsiyoruz. İhtiyacı olan Oğuzlarlı hemşerilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çaba gösteriyoruz. Ali Uzun’un sağlığına kavuşması için tedavisi konusunda bizzat ilgilendik. Ali kardeşimizin sağlığına kavuşmuş olmasından da ayrıca mutluluk duyuyoruz’’ diye konuştu.