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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:01

Güne camide namazla başlıyorum projesi başladı

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen, İlçe Müftülüğü ve Sungurlu İmam Hatip Ortaokullarınca desteklenen “Güne Camide Namazla Başlıyorum Projesi”...

Güne camide namazla başlıyorum projesi başladı
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Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen, İlçe Müftülüğü ve Sungurlu İmam Hatip Ortaokullarınca desteklenen “Güne Camide Namazla Başlıyorum Projesi” Sungurlu Ulu Camii’nde geçen hafta başladı.

Geçen yıl büyük takdir toplayan buluşmalarda 15 dakikalık sohbet yapılıyor. Arkasından çorba- kahvaltı ikram ediliyor.

Yetkililer, "Kahvaltılara sponsor olan maddi-manevi projemize katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlı nesil yetiştirmede yardımcımız olsun" dediler.
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