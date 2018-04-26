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26 Nisan 2018 Perşembe 16:33

Hayırsever işadamı Boğazkale’ye cami yaptırıyor

Hayırsever işadamı Hacı Kasımoğlu, Boğazkale ilçesine 4 Milyon TL’lik Cami yaptırıyor.Hacı Kasımoğlu, Boğazkale ilçesine 400 metrekare kapalı alana sahip, 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği, 2 minareli, şadırvan, wc ve müştemilatı...

Hayırsever işadamı Boğazkale'ye cami yaptırıyor
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Hayırsever işadamı Hacı Kasımoğlu, Boğazkale ilçesine 4 Milyon TL’lik Cami yaptırıyor.

Hacı Kasımoğlu, Boğazkale ilçesine 400 metrekare kapalı alana sahip, 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği, 2 minareli, şadırvan, wc ve müştemilatı olan cami yaptırmak için kolları sıvadı.

Hayırsever işadamı Hacı Kasımoğlu, "Aşıkoğlu Turizm işletmecisi Cengiz Aşıkoğlu’nun ricasıyla Boğazkale’ye böyle bir eser kazandırmak için kolları sıvadık. Bugün burada camimizin temelini atıyoruz. Ülkemizi, ilimize ve Boğazkale’mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlçeye yeni bir cami kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Cengiz Aşıkoğlu ise, "İlçemize mimari bir özelliğe sahip bu eseri yaptıran hayırsever işadamımız Hacı Kasımoğlu’na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurbanların kesildiği törende, Çorum Müftüsü Dr. Ahmet Akın tarafından dua edilerek caminin temeli atıldı. Tören sonunda katılımcılara Yazılıkaya yolu üzerinde bulunan Nature Park’ta yemek ikramında bulunuldu.

Boğazkaleli vatandaşlar Çorum Müftüsü Dr. Ahmet Akın’a temeli atılan caminin isminin ’Hacı Kasımoğlu Cami’ olmasını istediklerini ilettiler.

Yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacak caminin temel atma törenine Çorum Müftüsü Dr. Ahmet Akın, Boğazkale Müftüsü Yüksel Çelik, Evci eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıyüce, Kaledere eski Belediye Başkanı Bayram Kayaer, Boğazkale eski Belediye Başkanı İbrahim Bostanlı ve çok sayıda davetli katıldı.
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