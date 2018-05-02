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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:30

Hayvan gübre atıkları değerlendirilecek

Çorum’da hayvan gübre atıklarının değerlendirilmesi için istişare toplantısı düzenlendi.AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un talebi üzerine, Çorum Ticaret Borsası ev sahipliğinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık...

Hayvan gübre atıkları değerlendirilecek
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Çorum’da hayvan gübre atıklarının değerlendirilmesi için istişare toplantısı düzenlendi.

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un talebi üzerine, Çorum Ticaret Borsası ev sahipliğinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tarım Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çorum Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan gübre atıklarının durumu masaya yatırıldı.

Türkiye’nin önemli hayvancılık bölgelerinden biri olan Çorum’da, hayvansal üretim sonucunda ortaya çıkan atıklardan, biyogaz ve iyi tarım uygulaması yapılarak gübre atıklarının değerlendirilmesinin gündeme getirildiği toplantıda bu çalışmanın bölge ekonomisine sağlayacağı pozitif katkılar hakkında değerlendirmeler yapılarak, ortak çalışma kararı alındı.

Toplantıya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Suat Atmaca, İl Müdür Yardımcısı Birol Sayın, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Taner Ölçer, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Abdullah Sarıkaya, Laçin Orman İşletme Şefi Volkan Aksoy ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yrd. İlhan Özgün katıldı.
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