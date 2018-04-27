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27 Nisan 2018 Cuma 15:42

Hitit Üniversitesi 5. Öğrenci Kongresi sona erdi

Hitit Üniversitesi Bahar Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “5. Öğrenci Kongresi” sona erdi.Üniversite birimlerinde öğrenim gören önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki tüm öğrencilerin sunumlarını yaptığı kongrede; sosyal bilimler,...

Hitit Üniversitesi 5. Öğrenci Kongresi sona erdi
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Hitit Üniversitesi Bahar Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “5. Öğrenci Kongresi” sona erdi.

Üniversite birimlerinde öğrenim gören önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki tüm öğrencilerin sunumlarını yaptığı kongrede; sosyal bilimler, sağlık bilimleri, İslami bilimler ve fen bilimleri alanlarında çok sayıda bildiri sunuldu. İki gün süren “V. Öğrenci Kongresi”nde 25 oturumda 58 bildiri yayınlandı.

Üniversiteden yapılan açıklama da kongre ile öğrencilerin bilimsel konuları kendi ulaştıkları veriler ışığında ele almalarını sağlamak, bilimsel konularda tartışma kültürünü oluşturmak ve bilimsel alanlarla ilgilenme konusunda bir duyarlılık oluşturmak amaçlandığı ifade edildi.
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