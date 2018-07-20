Hitit Üniversitesi’den şehit çocuklarına burs

Hitit Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılında üniversiteye kayıt yaptıran şehit çocuklarına burs verecek.

Hitit Üniversitesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Üniversitemizi kazanıp yeni kayıt yaptıracak şehit çocuğu öğrencilerimize Üniversitemiz imkânları çerçevesinde burs desteği sağlanacaktır. Bu vesile ile bir kere daha tüm şehitlerimize Allah’tan Rahmet, şehit yakınlarına sabırlar ve gazilerimize de hayırlı ömürler dileriz”