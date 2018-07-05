Hitit Üniversitesi’nde hedef 20 bin öğrenci

Hitit Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim yılında hedef 20 bin öğrenciye ulaşmak.Vali Necmettin Kılıç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti. Ziyarette Vali Kılıç ve Rektör Alkan, üniversitedeki çalışmalar...

Hitit Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim yılında hedef 20 bin öğrenciye ulaşmak.

Vali Necmettin Kılıç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti. Ziyarette Vali Kılıç ve Rektör Alkan, üniversitedeki çalışmalar ve yeni öğrenci yurdu konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Hitit’in Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden bir tanesi olduğunu ve güzel çalışmalara imza attığını dile getiren Vali Kılıç, bu gelişmelere ek olarak, neler yapılması gerektiği ve destek olunması gereken konularda zaman zaman Rektör Alkan’a bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

Rektör Alkan’ın görevi olmamasına rağmen idareye çok büyük desteklerinin olduğunun altını çizen Vali Kılıç, “Çorumla ilgili her konuda üniversitemiz yanımızda. Bunun büyük faydalarını görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitemize her konuda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, genç bir üniversite olan Hitit’in kabuğunu kırmaya çalışan ve aynı dönemde kurulan üniversiteler içerisinde farklı çalışmalar yapan, hedefleyen bir üniversite olduğunu belirtti.

Bu yıl 20 bin öğrenci sayısına ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Üniversitelerin kaldırımlardan, yollardan, binalardan oluşmuyor. Hitit üniversitesi olarak Çorum’un sosyal kültürel olmak üzere her alanda katkı sunmak için çalışıyoruz. Bugün Tıp Fakültemiz bünyesinde yeni bölümler açabilecek kapasiteye ulaşmanın keyfini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencileri cezbedebilmek için konaklamanın son derece önemli olduğunu anlatan alkan, “Bu konuda Vali beyle yoğun bir çalışma yaptık. Yurt projemiz ihale aşamasına gelindi. Bu süreç valimizin katkılarıyla orta çıkan süreç. İlimizin bütün dinamiklerinin verdiği destek gücümüze güç katıyor. Bu destekleriniz bize yol gösterici olacak” ifadelerini kullandı.