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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:08

Jandarmadan güven ve huzur uygulaması

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde güven ve huzur uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi.Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na...

Jandarmadan güven ve huzur uygulaması
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Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde güven ve huzur uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere birçok noktada asayiş denetimleri gerçekleştiriyor. Kontrol noktasında ve 10 umuma açık alanda gerçekleştirilen uygulamada araçlar durdurulurken, kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıldı. Kontrol noktalarında 43 araç ve 205 şahıs sorgusu yapılırken her hangi olumsuz bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

Uygulamaların vatandaşın güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirten jandarma yetkilileri, "İlçede her gün belli saatler arasında asayiş uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız uygulamalardan çok memnun. Vatandaşlarımızın güvenliği için bu uygulamaları yapıyoruz" dediler.
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