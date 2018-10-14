Jandarma’dan helikopterli trafik denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın, ’100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında harekete geçen Çorum İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaptı.Jandarma...

İçişleri Bakanlığı’nın, ’100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında harekete geçen Çorum İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde 100 günlük eylem planında Trafik Güvenliğine Yönelik ‘Denetim ve algı yönetimi’ başlığı altında, trafik kazalarının yoğunlaştığı yol güzergâhlarında denetim faaliyetleri artırılarak sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen helikopter desteğinde, Jandarma Trafik Timleri, Jandarma Asayiş ekipleri tarafından Çorum-Bayat, Çorum- Çankırı, Çorum-Osmancık, Çorum- Lâçin karayolları hem havadan hem de karadan denetlendi.

Yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşüren ve kurallara uymayan araçlar havadan tespit edildi. 10 Jandarma Trafik Tim’nin katıldığı denetimlerde 883 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına aykırı davranan 33 kişiye 5 bin 87 lira para cezası uygulandı.

İl genelinde trafik kazalarını azaltmak ve trafi kurallarına uyulması noktasında toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen Çorum İl Jandarma Komutanlığı, ayrıca diğer sürücüleri ise trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.