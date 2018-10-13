ÇORUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:30

Kablo hırsızları tutuklandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, ilçeye bağlı Yörüklü köyünde devriye görevi yapan Sungurlu ilçe Jandarma Komutanlığı...

Kablo hırsızları tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, ilçeye bağlı Yörüklü köyünde devriye görevi yapan Sungurlu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kenarında kesik kablo parçaları görmüş bunun üzerine bölgede araştırma başlatan ekipler bir tarla içerisinde telefon kablolarını nakletmede kullanılan bir kamyonet bulmuştu.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışmalar sonucu düzenledikleri operasyonla bölgedeki kabloları çalan 3 zanlıyı kıskıvrak yakalamıştı. Operasyonda yaklaşık bin metre uzunluğunda telefon kablosu, bu kabloları kesmeye yarayan kesim makinesiyle direklere çıkmak için kullanılan halat ele geçirilmişti. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen zanlılardan E.P., serbest bırakılırken, M.A. ve H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku