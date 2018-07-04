Karadağ, seçimleri değerlendirdi

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Türkiye’ye şah çeken tüm dış güçleri milletin 24 Haziran’da sandıkta ders vererek mat ettiğini söyledi.

24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerini değerlendiren AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Türkiye’nin geleceğinin inşasında önemli bir kavşak noktası olan 24 Haziran’da milletin irade, erdem ve cesaretle yola devam kararı aldığını belirterek, seçimin galibinin 81 milyon Türk vatandaşı olduğunu ifade etti.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından harekete geçerek Çorum’un yerel dinamiklerini oluşturan kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların seçime dair görüş, düşünce, öneri ve fikirlerini aldıklarını anlatan Karadağ, ayrıca parti yönetim kurulu toplantısında seçim süresince yürütülen çalışmalar ve AK Parti’nin aldığı oy oranlarının ilçe ilçe masaya yatırılarak değerlendirildiğini kaydetti.

AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren girdiği her seçimden galip çıktığını hatırlatan Karadağ, “Bu seçimde de hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin büyük teveccühü ile ilk turda hem yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir hem de Cumhur İttifakı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu elde etmiştir. Çorum’da partimiz 4 milletvekilinden 3’ünü kazanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye ortalamasının 12 puan üstünde milletvekilliği ortalamasının da 10 puan üstünde oy almıştır. Bu sadece Türkiye’de değil dünyada başka bir siyasi partiye nasip olacak bir şey değil. Milletimiz kendisine bir lider, önder bulduğu takdirde o liderin etrafında kenetlenmesini bilen anlayışın tezahürüdür. Bu başlı başına milletimizin zaferidir” diye konuştu.

AK Parti’nin MHP ile oluşturduğu Cumhur ittifakına da değinen Karadağ, milletin Cumhur İttifakına büyük teveccüh gösterdiğine dikkat çekerek, “Milletimiz sandıktan birlikte bu ülkenin geleceğini inşa etmeye devam edin mesajı vermiştir. Bu mesaj gereği de Cumhurbaşkanımız değerlendirmesini yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. AK Parti Çorum kadroları olarak aynı mesajı Cumhurbaşkanımızla birlikte değerlendirdik. Eksik yönlerimizi de değerlendirip ona göre siyaset tarzımızı belirleyeceğiz. Milletimiz verdiği olumlu ve olumsuz mesajları dikkate alıyoruz. En iyi hakem millettir. Çorumlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum, bundan sonra da onların görüşlerini almaya ve ona göre hareket etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Seçimden hemen sonra bir sonraki seçimin çalışmalarına başladıklarını ifade eden İl Başkanı Karadağ, yerel dinamikler, saha ve parti teşkilatlarından alınan tüm bilgiler ışığında yerel seçimlere hazırlık teşkil edecek çalışmaların alt yapısına şimdiden başladıklarını sözlerine ekledi.