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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:10

Kargı İlçe Jandarma komutanı Özmen göreve başladı

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Teğmen Sedat Özmen görevine başladı.J. Teğ. Tayfun Köksal’ın Çorum İl Merkez Jandarma Komutanı olarak atanarak görevinden ayrılmasının ardından Kargı İlçe Jandarma Komutanlığına...

Kargı İlçe Jandarma komutanı Özmen göreve başladı
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Kargı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Teğmen Sedat Özmen görevine başladı.

J. Teğ. Tayfun Köksal’ın Çorum İl Merkez Jandarma Komutanı olarak atanarak görevinden ayrılmasının ardından Kargı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Teğmen Sedat Özmen yeni görevine başladı.

Makamında ziyaretleri kabul eden Teğmen Sedat Özmen, daha önce Çankırı-Sülüklü Jandarma Karakol Komutanlığı’nda Asayiş Tim Komutanı, Bingöl Kiğı Komando Taburu’nda Tim Komutanı, Nevşehir-Jakem Komutanlığı’nda Köpek Eğitim Birliği-Bomba Eğitim Kısım Komutanlığı görevlerinde bulunduğunu belirtti. Girdiği subaylık sınavını kazanarak Ankara Subay Eğitim Taburunda subaylık kursunu tamamlamasının ardından Teğmen rütbesiyle Kargı’ya atanarak yeni görevine başladığını belirtti.

İlçe merkezini ve köylerini gezmeye başladığını belirten Özmen, 58 Köyü bulunan Kargı’nın yaylaları ve doğasının etkileyici olduğunu belirtti. Tüm köyleri ziyaret ederek köyleri yakından tanıyacağını belirten Özmen, "Köy ziyaretlerine başladım. Tüm köylerimizi yerinde görerek, muhtarlarımızdan bilgi alarak birlikte istişare edeceğiz. Bizim mesleğimiz vatandaş odaklı bir meslek. Jandarma vatandaşıyla köylüsüyle iç içe olmak zorunda. Biz sorumluluk bölgemizde huzur ve güvenliği sağlamak için vatandaşlarımızla olan ilişkilerimizi daha da arttırmalıyız’’ dedi.

Geçmişteki verilere göre asayiş yönünden ilçenin sakin bir bölge olduğunu da belirten Teğmen Özmen, Kargı halkının kendisini sıcak karşılaması ve samimiyetlerinden dolayı da memnun olduğunu belirtti.
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