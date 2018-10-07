Kargı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hasan Danacı, prostat kanseri erkeklerde ve tüm dünyada en sık görülen ikinci kanser türü olduğuna dikkat çekerek, her 6 erkekten birinin prostat kanserine yakalanma riski ve her 38 erkekten birinin...

Kargı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hasan Danacı, prostat kanseri erkeklerde ve tüm dünyada en sık görülen ikinci kanser türü olduğuna dikkat çekerek, her 6 erkekten birinin prostat kanserine yakalanma riski ve her 38 erkekten birinin de prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskini taşıdığını söyledi.

Erken evre prostat kanserinde şu an için en önemli tedavi yönteminin ışın tedavisi olduğunu dile getiren Dr. Danacı, prostata uygulanacak radyasyonun hem ideal bir dozda hem de ideal bir odaklama ile yapılması gerektiğini belirtti.

Danacı, “Prostat organı, başta makat (rektum) ve idrar kesesi (mesane) olmak üzere radyasyona duyarlı birçok normal doku ve organa bitişik konumdadır. Bu bitişik dokuların da gereksiz yere radyasyona aşırı maruz kalması ile cinsel işlev kaybı, idrar kontrol sorunları ve makattan kanama gibi zararlı yan etkiler ortaya çıkabilir. Son yıllarda kullanıma giren yeni teknolojiler ve ışınlama teknikleri sayesinde prostat kanserinde hedefe daha iyi odaklanılıp hem kanserin tedavi edilmesi hem de prostat kanserli hastaların yaşam kalitesini daha da artırmak söz konusu olabilmektedir” dedi.