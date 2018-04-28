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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:50

Kargı’da bilim fuarı açıldı

Kargı’da, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "tübitak 4006 bilim fuarı" açıldı.Atatürk İlkokulu Müdürü Yavuz Eren, Tübitak’ın katkıları ve öğrencilerin aylar süren emek ve becerileriyle hazırladıkları...

Kargı'da bilim fuarı açıldı
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Kargı’da, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "tübitak 4006 bilim fuarı" açıldı.

Atatürk İlkokulu Müdürü Yavuz Eren, Tübitak’ın katkıları ve öğrencilerin aylar süren emek ve becerileriyle hazırladıkları projelerin büyük beğeni toplayacağına inandıklarını belirterek katılan herkese teşekkür etti.

Fuarın açılış kurdelesi, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Kargı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Rufai Şahin, Kargı Hakimi Ömer Bozkurt, Ak Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir ve Okul Aile Birliği Başkanı İsmail Demirdiş tarafından kesildi.

Protokol üyeleri ve misafirler standları gezerek öğrencilerin hazırladıkları projeleri uygulamalı olarak izleyerek projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldılar.

Tübitak bilim fuarı hakkında bilgiler veren Proje Yürütücüsü Abdullah Münip Tabakoğlu, Tübitak bilim fuarının temel eğitimden bilim kültürün geliştirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetler olduğunu belirterek, "Okullarda gerçekleştirilen bu fuarlarla ortaokul öğrencilerinin kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yapabilecekleri, araştırmalarını sergileyebilecekleri, eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam amaçlanmaktadır. Fuarımızda Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri, İngilizce, Beden Eğitimi, Teknoloji Tasarım derslerimizden oluşan 12 tanesi araştırma, 1 tanesi bilgi araştırma, 11 tanesi uygulama olmak üzere toplam 24 projeyi içermektedir. 110 öğrencimiz, 11 danışman öğretmen nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular" diye konuştu.
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