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12 Ekim 2018 Cuma 09:51

Kargı’’da hasta okulu açıldı

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi hasta okulu hizmete başladı.Hasta Okulu Programı ile yaşamında zorluklar ile karşılaşan kronik hastalara gündelik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak ve hastalıkları ile birlikte kolay...

Kargı''da hasta okulu açıldı
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Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi hasta okulu hizmete başladı.

Hasta Okulu Programı ile yaşamında zorluklar ile karşılaşan kronik hastalara gündelik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak ve hastalıkları ile birlikte kolay yaşamalarını sağlamak amaçlanıyor.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Hasta Okulu Programına hasta ve hasta yakınları katılabilecekler. Hasta Okulu Programı 10 konuda, doktorlar ve alanında uzman kişiler tarafından verilecek.

Hasta okulu hakkında bilgi almak isteyen hasta ve hasta yakınları hastanenin eğitim birimine başvurarak veya 0364 651 2012 dahili 7936 numaralı telefondan da bilgi alabilecekler.
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