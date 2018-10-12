Kargı’da öğrencileri çeltik hasadını fotoğrafladı

Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri Seçmeli Sosyal Etkinlikler Dersi kapsamında Kargı çayır alanında çeltik hasadını fotoğraflayarak çeltik hakkında üreticilerden bilgi aldı.

Birçoğunun ilk kez gördüğü çeltik hasadını öğrenciler dikkatle izledi. Öğrenciler çayır alanında harmanı fotoğraflarken çiftçilerden çeltik hasarı konusunda da bilgi aldı. Çiftçiler öğrencilere harmanın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak göstererek öğrencilere de deneme fırsatı verdi. Okul idaresi etkinlik ile öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanımaları, fotoğrafçılık konusunda hobi geliştirmeleri ve çeltik hasadını yerinde gözleme fırsatı bulmalarını amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerin gün boyu harmanda çektikleri fotoğraflar okulda düzenlenecek fotoğraf yarışmasında jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirilecek.