Kargı’da traktör kazası: 2 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesi’ne bağlı Karakise köyü yakınlarında meydana gelen traktör kazasında 2 kişi yaralandı.

Karakise köyünde öğle saatlerinde yaşanan olayda, Edinilen bilgiye göre, tarlada kendisine ait traktör ile saman destesi yapan F.C. (55) adlı şahıs, frenleri boşalan traktörün kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlanması sonucunda olay sırasında traktörde bulunan K.C. (55) ile birlikte yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile yaralılar ambulans ile Kargı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından vucüdundaki çok sayıda kırık nedeniyle hayati tehlikesi bulunan K.C. adlı kadın Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevkedildi.

Olayle ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.