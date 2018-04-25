ÇORUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:16

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, A.U. yönetimindeki otomobil Hacıhalil köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon...

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.U. yönetimindeki otomobil Hacıhalil köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkıştı. Kazayı gören bir sürücü jandarmaya haber vererek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü A.U., itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.U., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku