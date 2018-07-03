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03 Temmuz 2018 Salı 20:15

Kontrolden çıkan tır refüje çıktı, granitler yola saçıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan tır refüje çıkarken, granitler yola saçıldı.Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan...

Kontrolden çıkan tır refüje çıktı, granitler yola saçıldı
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan tır refüje çıkarken, granitler yola saçıldı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan İsmail Güngör yönetimindeki 60 TJ 267 plakalı granit yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje girdi. Bariyerleri yıkan tır güçlükle dururken, tırda yüklü granitler yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza yerine gelen polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Granitlerin karayolları ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açılırken, tır çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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