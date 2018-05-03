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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:48

Kursiyerler ihtiyaç sahipleri için mantı büktü

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere mantı bükme etkinliği düzenlendi.Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik,...

Kursiyerler ihtiyaç sahipleri için mantı büktü
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Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere mantı bükme etkinliği düzenlendi.

Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik, kuran tilaveti ve dualarla başladı. Yaklaşık 50 kilogram mantının büküldüğü etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın eşi Havva Candan, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri Koordinatörü Nurhan Hakyemez ile çok sayıda kursiyer katıldı.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve bu yıl 2. düzenlenerek geleneksel hale getirilen mantı bükme etkinliğinde bükülen mantılar Buharaevler Mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri Koordinatörü Nurhan Hakyemez, yaptıkları etkinlikle önümüzdeki haftalarda başlayacak olan Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine mantıları dağıtacaklarını söyledi. Nuran Hakyemez son yıllarda evlerde mantı bükme geleneğinin kaybolmaya başladığını bu geleneği de canlı tutmak adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

El emeğinin değerinin her zaman fazla olduğunu dile getiren Nuran Hakyemez; “Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri olarak birliğimizin beraberliğimizin tezahür ettiği bir etkinliğe daha imza attık. Çorum’da hanımlar arasında bir mantı bükme geleneği vardır. Mahalleler arasında, evlerde hanımlar bir araya gelerek mantı bükerler. Biliyorsunuz ki el emeğinin değeri daha fazladır, daha güzeldir, daha önemlidir. Bütün kursiyer kardeşlerimizle beraber mantı büküyoruz ve bunları tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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