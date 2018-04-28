Kursiyerlere kitap hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen "Okuma-Yazma Seferberliği kapsamında Toki Mehmet Akif ilkokulunda Okuma yazma kurslarını ziyaret eden Kaymakam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen "Okuma-Yazma Seferberliği kapsamında Toki Mehmet Akif ilkokulunda Okuma yazma kurslarını ziyaret eden Kaymakam Mitat Gözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Refik Şahin kursiyerle hikaye kitapları hediye ettiler.

Konuya ilgişkin bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "İlçemizde açılan kurslarımızın 42 tanesi İlçe merkezinde, 20 tanesi köylerimizde, 12 tanesi Kuran kursu ve Camilerimizde, 2 tanesi evde eğitim verilmekte olup toplam kurs sayısı 76, Kursiyer sayısı ise 724 kişidir" dedi.

Mustafa Eryiğit, "Okullarımızda yürütülecek çalışmalar, Kaymakamımızın talimatı ile Kamu kuruluşları ve Muhtarlar tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde, ilçemizde okuma yazma bilmeyen bütün vatandaşlarımızın tespit edilmesini hedefliyoruz. Halk Eğitim Merkezimiz kanalıyla ilçemizin her noktasında okuma yazma kursları açacağız. Sizlerin çevresinde de okuma yazma bilmeyen var ise Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitimi Merkezimize, Okullarımıza iletebilirsiniz. Müdürlüğümüze bağlı bütün personellimiz ve imkanlarımızla vatandaşlarımıza bu konuda destek olmaya hazırız”şeklinde konuştu.