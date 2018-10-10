MHP’li başkanlar Ortaköy’de buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, tüm belediyelerde üç hilali dalgalandırmak için çalışacaklarını söyledi.

MHP İlçe Başkanları Ekim ayı toplantısı, Ortaköy ilçesinde yapıldı. MHP İl Başkanı Arslan Kaynar başkanlığında yapılan toplantıda parti çalışmalarının yanı sıra ülkede yaşanan siyasi gelişmeleri ve yerel seçimlerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Yerel seçimlere iddialı şekilde hazırlandıklarını dile getiren Kaynar, belediyeciliği millete hizmetin ilk mevkii, ilk mercii, ilk merkezi kabul etiklerini söyledi. Belediyeciliği milli ve manevi vecibe olarak addeddiklerini dile getiren Kaynar, Milliyetçi Hareket Partisi’nin yönetimi altında bulunan belediyelerde akıl, gönül, vicdan, empati vardır, aşk, sevda, özveri ve öz değerlere bağlılık olduğunu ifade etti.

Belediye demenin umut, uzlaşma, uzakları yakın eden ümran ve uygarlık demek olduğunu kaydeden Kaynar, “Belediye demek uhuvvet, yani kardeşlik demektir, veren elin alan elden üstünlüğünü tescil eden ufuk demektir.Belediye demek açı doyuran, çıplağı giydiren, üşüyeni ısıtan, hasreti dindiren, toplumsal bünyeyi dengeleyen, darda ve zorda kalanı sarıp sarmalayan müşfik ve müthiş bir uğraş demektir. Vatana adanmış ömürler, millete hizmetle meşhun gönüller Milliyetçi Hareket Partisi’nin yönetimi altındaki belediyelere mührünü vurmuştur. Bizim üretken belediyecilik anlayışımız fedakârlığın erdemi, kılı kırk yaran çalışmanın, titiz hazırlıkların eseridir. Belediyecilik ilkelerimizden sapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Milli belediyecilik, başarılı yönetim diyoruz. Bizim ve milletimizin adam gibi adam olanlara, mertçe, fedakârca, vefakâr ve ahlaklı bir şekilde görevini yapacak şehri eminlere ihtiyacı vardır ve bu çok açıktır.31 Mart 2019’da yapılacak seçimlere iddialı şekilde hazırlanıyoruz, merkezde, ilçelerimizde ve beldelerimizde milletimizle kucaklaşacağız ve tüm belediyelerimizde üç hilali dalgalandırmak için çalışacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediyelerimizi muhafaza edip bunların yanında daha fazlasını kazanmak, daha çok gönüle girmek, daha çok teveccüh elde etmek için bütün gücümüzü seferber edeceğiz, Allah’ın izniyle de hedefimize ulaşacağız” dedi.

Sandıkta bulamadığını sokakta arayan müflis siyasi tükenmişlere Mahalli İdareler Seçimleri’nde bir kez daha ibretlik ders verileceğini anlatan Kaynar, “Türkiye’nin huzuru, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesi, ilke ve kurumlarıyla yerleşmesi için 31 Mart 2019’un istikrar ve dengeli şekilde aşılması şarttır, beka meselesidir. Önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri’nde sadece belediye başkanı seçilmeyecektir. Sadece belediye meclis üyeleri, sadece il genel meclis üyeleri, sadece köy ve mahalle muhtarları belirlenmeyecektir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimiyle resmen uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin süreklilik içinde istikrarı ve istikbali de sağlanmış olacaktır. Türkiye’nin toplumsal huzuru, anti demokratik arayış ve arzuların söndürülmesi için 31 Mart 2019 tünelden önceki son çıkış, 2023’ün müjdesidir. Biz 31 Mart 2019’da kayyumla yönetilen belediyelerin bir daha asla terör örgütü yandaşlarının kontrol ve denetimine geçmemesini tarihi önemde addediyoruz. Mesele Türkiye’dir. Mesele bekamızdır. Mesele vatanımızın güvenliği, milletimizin huzurudur. Bizim duruşumuz Türk milletiyle aynıdır. Değişmeyen pozisyonlarını sürekli vurgulayanlar duruşumuzun bozulmayacağını da bilmelidirler. Zillet İttifakı hazırsa, Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falı açan siyasi bedhahlara, hıyanet çetelerine fırsat verilmemelidir” ifadelerini kullandı.