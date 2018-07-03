Milletvekili Kaya’dan Osmancık OSB’de inceleme

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Organize Sanayi Bölgesinin hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya. Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’ni...

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Organize Sanayi Bölgesinin hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya. Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Hamza Karataş ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Karaca ile incelemelerde bulunan Kaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Osmancık OSB’nin öncelikleri arasında yer aldığını açıklayan milletvekili Kaya, ilçenin gelişimine katkıda bulunacak bölgenin enerji nakil hattı ve yönetim binası yapıldığını belirtti.

Sanayinin AG-YG elektrik şebekesi ve Enerji Nakil Hattı (ENH) yapım ihalesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 19 Temmuz 2018 Perşembe günü Ankara’da yapılacağını dile getiren Kaya, ihalede keşif bedeli 2 milyon 310 bin lira, işin tamamlanma süresinin ise 30 Ekim 2018 olduğunu bildirdi.

OKA’dan da Çorum’un payını almaya devam ettiklerini anlatan Kaya, “Merkezi bütçe, belediyeler, il özel idareleri, ticaret ve sanayi odaları gibi çeşitli fonlardan bütçesi oluşan kalkınma ajansları bölgeler arası gelişmişlik düzeyini dengelemek adına hibe çağrısına çıkmaktadır. Bu fonlardan Çorum olarak payımızı almak adına Osmancık ilçemize de hibe çıkardık. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2018 teklif çağrısı ile OSB’lerin üretim altyapısının iyileştirilmesine yönelik program kapsamında hazırlanan Osmancık OSB’nin 1 milyon 500 bin lira bütçeli yönetim binası projesi 750 bin lira tutarında hibe almış ve sözleşmesi imzalanmıştır. Yönetim binası genişleme alanı da düşünülerek bölgenin ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak şekilde projelendirildi. Osmancık OSB içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, dere ıslahı, Telekom hattı, doğalgaz hattı, parke taşı enerji nakil hatları ve yollar bu yıl sonunda tamamlanarak yatırımcıların hizmetine hazır hale gelecektir. Bölge toplamda 47 ha alana sahip ve 52 sanayi parseli ve idari sosyal alandan oluşmaktadır. Ülke ekonomisinin lokomotifi olan Organize Sanayi Bölgelerinin bir tanesinin de Osmancık’a kuruluyor olması başta istihdam, ihracat yönünden bölge ekonomimize katkı sağlayacaktır”