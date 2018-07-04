ÇORUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:00

Müftü Süleyman Çoban Osmancık’a veda etti

Suluova’ya tayini çıkan Osmancık Müftüsü Süleyman Çoban ilçeden ayrıldı.2012 yılında Osmancık Müftülüğüne atanan Süleyman Çoban için ilçede görev yapan din görevlileri tarafından veda yemeği düzenledi. Duygusal anların yaşandığı...

Müftü Süleyman Çoban Osmancık'a veda etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Suluova’ya tayini çıkan Osmancık Müftüsü Süleyman Çoban ilçeden ayrıldı.

2012 yılında Osmancık Müftülüğüne atanan Süleyman Çoban için ilçede görev yapan din görevlileri tarafından veda yemeği düzenledi. Duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde bir konuşma yapan Süleyman Çoban, Osmancık’ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu, güzel dostluklar edindiğini dile getirirken yeni görev yeri olan Amasya Suluova’da kapısının herkese açık olduğunu ifade etti.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, görev yaptığı süre içerisinde ilçeye vermiş olduğu katkıdan dolayı plaket takdim etti. Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ise yeni görev yerinde başarılar dileyerek kendisine Osmancık hatırası olarak tablo hediye etti.

Süleyman Çoban’ın tayininin çıkmasının ardından İlçe Müftülüğü görevine Çankırı’ya bağlı Korgun İlçe Müftüsü Eyyüp Aydın atandı. Aydın’ın kısa zamanda Osmancık’taki görevine başlaması bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku