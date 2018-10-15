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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:36

Öğrenci servis araçları denetlendi

Çorum’da öğrencilerin okula erişimini sağlayan Merkez ilçedeki okul servis araçları “Okul Servis Araçları Yönetmeliği" kapsamında denetlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme ekibi ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme...

Öğrenci servis araçları denetlendi
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Çorum’da öğrencilerin okula erişimini sağlayan Merkez ilçedeki okul servis araçları “Okul Servis Araçları Yönetmeliği" kapsamında denetlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme ekibi ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Fatih Lisesi öğrencilerini taşıyan servis araçlarının denetimi yapıldı. Yapılan denetimde servis araçlarının yönetmelik esaslarına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliği için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi. Ayrıca öğrenciler servis araçlarında olması gereken özellikler ve bu araçlarla yolculuk yapma kuralları hakkında bilgilendirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kurnaz öğrencilerin güvenliği için servis araçlarının denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
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