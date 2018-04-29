Oğuzhan Kaya AK Partiden milletvekili adayı oldu

AK Partinin kuruluşundan bu güne farklı kademelerde görev alan ve üç dönem ilçe başkanlığı görevinde bulunanAvukat Oğuzhan Kaya, Çorum Milletvekili adaylığı için başvurusunu yaptı.Adaylık başvurusu için ilçeden sevenlerinin katıldığı...

AK Partinin kuruluşundan bu güne farklı kademelerde görev alan ve üç dönem ilçe başkanlığı görevinde bulunanAvukat Oğuzhan Kaya, Çorum Milletvekili adaylığı için başvurusunu yaptı.

Adaylık başvurusu için ilçeden sevenlerinin katıldığı konvoy eşliğinde kalabalık bir grupla AK Parti İl binasına gelen Kaya, başvuru yaparak AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı oldu.

Uzun bir süre AK Parti teşkilatında görev yaptığını belirten Oğuzhan Kaya, Parti teşkilatları ve halkın farklı kesimleri ile istişare yaptıktan sonra aday adayı olmaya karar verdiğini söyledi.

Çorum’a hizmet için aday olduğunun altını çizen Kaya, almış olduğu görevlerde kendisine güvenenlerin hiç boynunu yere eğmediğini, milletvekili seçilmesi durumunda da Çorum’u TBMM’de layıkı ile temsil edeceğini ifade etti.

Oğuzhan Kaya, aday olup olmamasının 24 Haziran seçimlerindeki çalışma azmi ve kararlılığını değiştirmeyeceğini de vurgulayarak ilk günkü aşkla çalışmaya ve partisinin oylarını artırmaya gayret edeceğini söyledi.

Avukat Oğuzhan Kaya 2003 yılında AK Parti Osmancık ilçe Yönetim kurulu üyesi olarak başladığı siyasi hayatında 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti Osmancık Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı. 2006 yılında yapılan 2. Olağan Kongrede ise AK Parti Osmancık İlçe Başkanı seçilen Kaya, üç dönem ilçe başkanlığı yaptıktan sonra tüzüğün üç dönem kuralı gereği 2014 yılında görevinden ayrıldı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti Osmancık SKM başkanlığı yaptı. AK Parti Büyük Kongresi Genel merkez delegesi olarak 4 büyük kongrede Çorumu temsil etti. İlçe başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Başkanlığı döneminde yapılan Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, İlgenel Meclisi üyeliği seçimleri ile referandumda bölgesinde büyük başarıya imza attı.

’Avukat Oğuzhan Kaya kimdir’

1976 yılında Çorum’un Bayat ilçesinde doğdu. İlkokulu İskilip Azmimilli İlkokulunda, Ortaokulu İskilip Ortaokulunda, Liseyi ise Osmancık Lisesinde okudu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra bir süre İstanbul’da Avukat olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra 2003 yılında Osmacık ilçesinde Avukatlığa başladı. 2003 yılında AK Parti’de siyasete başlayan Kaya, .2006-2014 yılları arasında 3 dönem AK Parti ilçe Başkanlığı görevinde bulundu. Hemşire Gülü Kaya ile evli olan Oğuzhan Kaya, Meliha Şevval ve Ayşe Naz isimli iki kız babasıdır.