Oğuzlar’da kadınlar imece usulü kışa hazırlanıyor

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yaklaşan kış mevsimine hummalı bir şekilde hazırlanmaya devam eden kadınlar, yufka ekmeği yapımına başladı.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ilçede yaşayan kadınları kış hazırlığı telaşı sardı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hazırlıklarına başlayan kadınlar mahallelerde imece usulü olarak her gün bir kişinin kışlık yufka ekmeği belediye tarafından kurulan tandırlarda yapıyor.

Günler öncesinden organize ettikleri tandır günlerinde sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek kış boyunca tüketilecek miktarda ekmeğin malzemesi olan hamurunu yoğurup kendi aralarında zuvala olarak adlandırdıkları yumakları hazırlıyor, bir kısmı da hazırlanan hamuru oklava ile açarak yufka haline getirdikten sonra tandırda pişiriyor.

Günün geç saatlerine kadar süren yufka ekmek, yapımı sonrası kış boyu tüketilmek üzere evlerin uygun yerlerinde muhafaza edilerek saklanıyor. Kurutulan yufkalar soğuk kış günlerinde börek olarak pişirilerek tüketiliyor. Hazırlanan el yapımı yufkalarla pişirilen börekler, Oğuzlar’da kış sofralarına ayrı bir lezzet katıyor.

Oğuzlar Belediyesi tarafından mahallelerde yapılarak vatandaşın hizmetine sunduğu tandırlarda ekmek yapmak için bir kaç gün önceden haberleştiklerini dile getiren Güldane Aydın, “Yufka yapmadan iki üç gün önce komşularımıza şu gün ekmek yapacağız gelebilir misiniz?’ diye söyleriz. Günün belirlenmesinin ardından bir araya geliriz, ihtiyacımız olan miktarda yufka ekmeğimizi akşama kadar birlik beraberlik ve muhabbet içinde yaparız. Ertesi günlerde de diğer komşularımızın ihtiyacı olan ekmeği yine aynı beraberlik içinde yaparız. Böylelikle kendi aramızda yardımlaşmanın hazzını yaşayarak yufka ekmek ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Güzün kış boyunca yiyeceğimiz yufka ekmeğimizi yaparız bahara kadar tüketiriz. Baharın ilk günlerinde de yazın gelecek misafirlerimize ikram edeceğimiz kadar yufka ekmek yaparız, muhabbet ve birlik beraberlik içinde yeriz” dedi.