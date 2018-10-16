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16 Ekim 2018 Salı 13:28

Osmancık MYO’da bilim şenliği

Çorum’un Osmancık ilçesinde kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmaları ve çeşitli etkinlikleriyle adından söz ettiren Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu (MYO) onaylanan TÜBİAK projesi kapsamında Bilim Şenliğini gerçekleştirecek.Projeye...

Osmancık MYO'da bilim şenliği
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Çorum’un Osmancık ilçesinde kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmaları ve çeşitli etkinlikleriyle adından söz ettiren Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu (MYO) onaylanan TÜBİAK projesi kapsamında Bilim Şenliğini gerçekleştirecek.

Projeye ilişkin İHA muhabirine bilgi veren Osmancık Ömer Deridere MYO Müdürü öğretim görevlisi Dr. Kadir Erol, "Geçtiğimiz dönem TÜBİTAK’a sunulan projenin kabul edilmesi sonucunda 19-20 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bilim Şenliği 38 atölye ile bilime merakı olan gençlerin ve Osmancık halkının beğenisine sunulacak. Bütçesinin tamamı 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından karşılanacak projenin hayata geçirilmesi ile Hitit Üniversitesi bünyesinde il merkezinden sonra ilk defa bir ilçe MYO gerçekleşen bilim şenliği olacak. Bünyesinde 8 bölümde toplam 687 öğrencinin öğrenim gördüğü Osmancık Ömer Derindere MYO okul etkinlik alanı içinde gerçekleştirilecek Bilim Şenliği’nin açılışını Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın gerçekleştirmesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yılmaz ve çok sayıda bilime merakı olan gençler ile Osmancık halkının katılması bekleniyor." şeklinde konuştu.
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