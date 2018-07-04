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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:45

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kargı’da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza Kargı-Sinop D785-3 Karayolu üzerinde Gölet Köyü Karagöl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden...

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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Kargı’da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza Kargı-Sinop D785-3 Karayolu üzerinde Gölet Köyü Karagöl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan Y.K.(40) yönetimindeki otomobil, Gölet Köyü Karagöl Mahallesi’ne geldiği sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Y.K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.C.K.(18), Ö.K.(12), H.K.(5) Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, araçtaki yolculardan S.K.(31) ise hayati tehlikesi bulunması nedeniyle önce Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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