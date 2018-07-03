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03 Temmuz 2018 Salı 20:32

Otomobil sazlığa uçtu: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sazlık alana uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan...

Otomobil sazlığa uçtu: 2 yaralı
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sazlık alana uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ender Kavak yönetimindeki 66 LC 756 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan sazlığa uçtu. Kazada sürücü Ender Kavak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Havva Kavak yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
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