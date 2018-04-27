Özkubat ve Kaya mazbatasını aldı

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını alarak göreve başladı.

Mazbata aldıktan sonra bir açıklama yapan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, "Yeni görevimizin borsamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen değerli üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Devraldığımız hizmet bayrağını en ileriye taşımak için çalışacağız. Bugüne kadar görev yapan tüm borsa ve meclis başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.