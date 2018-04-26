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26 Nisan 2018 Perşembe 16:38

Polis eşleri kahvaltıda buluştu

Polis Eşleri Derneği Çorum Şubesi tarafından Sungurlu ilçesinde kahvaltı programı düzenlendi.Çorum İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu’nun eşi ve aynı zamanda Polis Eşleri Derneği Çorum Şube Başkanı Fatma Kolcu tarafından organize edilen...

Polis eşleri kahvaltıda buluştu
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Polis Eşleri Derneği Çorum Şubesi tarafından Sungurlu ilçesinde kahvaltı programı düzenlendi.

Çorum İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu’nun eşi ve aynı zamanda Polis Eşleri Derneği Çorum Şube Başkanı Fatma Kolcu tarafından organize edilen kahvaltıya; Sungurlu Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’in eşi Vildan Şahiner, Başkan YardımcılarI Ahmet Yılmaz ve Bahri Sezen’in eşleri Birgül Yılmaz ve Önay Sezen, Sungurlu İlçe Emniyet Teşkilatında görev yapan polis memurlarının eşleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Polis Eşleri Derneği Çorum Şube Başkanı Fatma Kolcu, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e ve belediye personeline destekleri için teşekkürlerini ilettirken mesire Kafe’de biraraya gelen hanımlar keyifli vakit geçirerek kaynaşma imkanı buldular.
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