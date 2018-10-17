Şehit Jan. Er Numan Altuntaş’ın mezarı yenilendi

Çorum İl Özel İdaresi tarafından şehitlerin mezarlarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yapılan açıklamada, "Sungurlu İlçesi Kula Köyü Paşa Çiftliği Mahallesi Mezarlığı’nda yer alan Şehit Jandarma Er Numan Altuntaş’ın mevcut mezarı yenilenmiştir" ifadesi kullanıldı.

1994 yılında Batman İli Sason ilçesinde P. Tğm. Cemal Kocaer’in tabancasının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Er Numan Altuntaş’ın mezarı yenilendi.Çorum İl Özel İdaresi tarafından şehitlerin mezarlarının yapım, bakım...

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