Şehit Uzman Çavuş’un adı mezun olduğu okulda yaşatılacak

Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen operasyon sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmadaşehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Koç’un adı mezun olduğu Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu’nda yaşatılacak.

Hitit Üniversitesi Senatosu’nun aldığı karar doğrultusunda Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu mezunu şehit P. Uzm. Çvş. Sercan Koç’un Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Teknolojisi programı bünyesinde bulunan Elektronik Laboratuvarına verildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Şehidimizin adını mezun olduğu Osmancık Ömer Derindere MYO’da yaşatmak istedik. Bu vesileyle şehit olan tüm askerlerimize ve güvenlik güçlerimize Yüce Allah’tan rahmet, şehit yakını ailelerimiz ile milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Programa şehit Uzman Çavuşun babası İzzet Koç, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Osmancık Ak Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör, Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Cengil, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kadir Erol, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahat Comba, ve öğretim elemanları katıldı. Törenin ardından programa katılanlar işadamı Yahya Tüysüz’ün adı verilen “Yahya Tüysüz Temel Bilimler Laboratuvarı” ve 15 Temmuz şehidi adının yaşatıldığı “Şehit Ümit Çoban Bilgisayar Laboratuvarı”nı gezdiler.