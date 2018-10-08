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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:03

Sungurlu hayvan pazarı 11 Ekim’de açılıyor

Türkiye de görülen şarbon ve şap hastalıklarının artması üzerine hastalığa karşı önlem almak amacıyla 13 Eylül’den itibaren kapatılan Sungurlu hayvan pazarı 11 Ekim’de tekrar hizmet vermeye başlayacak.Türkiye’de baş gösteren şap...

Sungurlu hayvan pazarı 11 Ekim'de açılıyor
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Türkiye de görülen şarbon ve şap hastalıklarının artması üzerine hastalığa karşı önlem almak amacıyla 13 Eylül’den itibaren kapatılan Sungurlu hayvan pazarı 11 Ekim’de tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye’de baş gösteren şap hastalığı nedeniyle alım satım işlemleri 13 Eylül tarihinden bu yana kapatılan hayvan pazarı hastalığın tamamen sönmesi ve karantina önlemlerinin sona ermesi üzerine 11 Ekim tarihinde tekrar açılacağını bildirdi.

Hastalığın kontrol altına alındığını ifade eden yetkililer, haftanın Perşembe günleri açık tutulan Hayvan pazarının 11 Ekim tarihinden itibaren yeniden açılması yönündeki kararını belediye hoparlöründen yaptığı sık anonslarla vatandaşlara duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Vatandaşlar, Türkiye’nin birçok bölgesine hayvan sevkıyatının gerçekleştiği hayvan pazarının açılmasının üretici ve tüketiciler açısından çok olumlu bir gelişme olduğu görüşünü savundu.
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