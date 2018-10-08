Sungurlu MYO tercih edilen yüksekokul oldu

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılına yüzde 97 doluluk oranı ile başlayan, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) yeni açılan bölümleri ile birlikte toplam Bin 310 öğrenci sayısına ulaştı.Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO tercih edilen bir Yüksek...

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılına yüzde 97 doluluk oranı ile başlayan, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) yeni açılan bölümleri ile birlikte toplam Bin 310 öğrenci sayısına ulaştı.

Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO tercih edilen bir Yüksek Okul olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Alanında uzman akademik personeli, modern derslikler, laboratuarlar ve kütüphanesiyle, öğrencilerine çağdaş eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Bilgisayar teknolojileri, işletme yönetimi, Çocuk gelişimi, sağlık kurumları işletmeciliği, Tıbbi tanıtım ve pazarlama, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dış ticaret Ön Lisans bölümlerini bünyesinde barındıran Sungurlu Meslek Yüksekokulunda yeni açılan, Sosyal Hizmetler Ön lisans programı yeni eğitim öğretim yılında 40 öğrenci ile yüzde 100 dolarak eğitim öğretime başladı.

’Tercih edilen bir yüksek okul’

Öğrencilerin topluma duyarlı ve insanlarla empati kurabilen bireyler olarak yetişmenize katkı sağlamak olan Sungurlu MYO öğrencilerin sahip olduğu imkan ve başarılara erişmesi için özverili bir şekilde çalışmalarına devam etmekte ve somut adımlar atmaya dikkat etmektedir. En az bir yabancı dil bilen, sürekli okuyan, araştıran, sorgulayan, hedeflerinin peşinden giden, gelecek kaygısı taşımayan mezunlar vermek isteyen Sungurlu MYO bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerin her daim olduğu öğrencilerin keyifli anlar yaşayacağı hem de iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlanabilmesi için kaliteli eğitim kadrosu ile öğrencilerin en çok tercih ettiği Yüksek Okullardan birisi oldu.

Sungurlu MYO’da 4 öğretim üyesi 20 öğretim görevlisi olmak üzere 24 akademik personel, 6 idari personel ile akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Daha önceki yıllarda ilçeye gelen öğrencilerin yurt sorunları Kredi Yurtlar Kurumu tarafından ilçeye kazandırılan 300 öğrenci kapasiteli kız ve 150 öğrenci kapasiteli erkek yurtları ile birlikte büyük bir oranla barınma sorunları çözülmüş oldu.