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26 Nisan 2018 Perşembe 16:28

Sungurlu’da 200 öğrenciye giyecek yardımı

Sungurlu Bürokrat ve işadamları Derneği Yönetimi, 4 okulda 200 öğrenciye giyecek yardımında bulundu.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Bürokrat ve işadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Kıyak, "Sungurlu’da Fevzi...

Sungurlu'da 200 öğrenciye giyecek yardımı
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Sungurlu Bürokrat ve işadamları Derneği Yönetimi, 4 okulda 200 öğrenciye giyecek yardımında bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Bürokrat ve işadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Kıyak, "Sungurlu’da Fevzi Çakmak, Mehmetçik, Yavuz Selim Karaman, Şehit Mahmut Peşmen, Arifegazili ve Fındıklı Köyü İlköğretim okullarımızda 200 öğrencimize çeşitli giyecekler hediye ederek, okul yöntemlerine teslim ettik" dedi.

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit’e, Şube Müdürü Yalçın Akkaya’ya, okul yöneticilerimize, ilgileri için teşekkür ederim diyen Kıyak, "Yaptığımız hayrı Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.
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