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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:13

Sungurlu’da 750 fidan toprakla buluştu

Sungurlu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikimi etkinliği düzenlendi.Düzenlenen etkinlikte toplam 750 fidan, asker, öğrenci ve protokol üyeleri tarafından toprakla buluşturuldu.Cumhuriyet...

Sungurlu'da 750 fidan toprakla buluştu
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Sungurlu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte toplam 750 fidan, asker, öğrenci ve protokol üyeleri tarafından toprakla buluşturuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, "Bugün ki etkinliğimizi denetimli serbestlik müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirdik. 750 adet fidanı askerlerimiz ve öğrenci kardeşlerimizle birlikte dikiyoruz. Başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Özellikle geçen sene 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde bulunuldu. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için bir tehdit söz konusuydu. Bunun içinde buradaki ormanımızın ismini 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı olarak düzenlemiştik. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’ tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.
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