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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:18

Sungurlu’da bilim fuarı düzenlendi

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde 23 okul tarafından gerçekleştirilecek TUBİTAK 4006 bilim fuarlarının ilki, Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirildi.Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi...

Sungurlu'da bilim fuarı düzenlendi
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Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde 23 okul tarafından gerçekleştirilecek TUBİTAK 4006 bilim fuarlarının ilki, Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirildi.

Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oğuzhan Koç, bilim fuarlarının açılmasında emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "2017-2018 Eğitim Öğretim yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımız bu sene bir ilke imza atarak 26 başvurunun 23’ü için onay aldı. TUBİTAK 4006 için onay alan 23 okulumuz 27 Nisan - 25 Mayıs 2018 tarihleri arasında İlçemizde tam bir Bilim Baharı oluşturacaklardır. TUBİTAK 4006 bilim fuarı kapsamında 23 okulumuz 468 proje ile bilim severlerle bir araya gelecek. Yine bu kapsamda 170 öğretmen ve 1000 öğrenci etkinlikler için yaklaşık 5 aydır emek verdiğini ifade etti.

Bilim fuarının açılışını Sungurlu Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, daire amirleri ve okul müdürleri ile birlikte yaptılar.
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