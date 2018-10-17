ÇORUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:10

Sungurlu’da İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Verildi

İŞKUR tarafından görevlendirilerek Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm okul ve kurum personeline, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi semineri verildi.Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda İş Güvenliği...

Sungurlu'da İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İŞKUR tarafından görevlendirilerek Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm okul ve kurum personeline, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi semineri verildi.

Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda İş Güvenliği Uzmanı Bahri Göngür tarafından 40 kişiye ‘Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit," İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm okul ve kurum personeline ‘Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verilmeye geçtiğimiz yıl başlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu kurulmuştur. Kurulan İSG Büromuzda İş Güvenliği Uzmanı Bahri Göngür göreve başlamıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personele yasa gereği zorunlu olan 12 saatlik ‘Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’nin planlaması yapılarak, İş Güvenliği Uzmanı personelimiz tarafından veriliyor. " dedi.

Eryiğit," Ayrıca İlçemiz genelinde İŞKUR kapsamında okullarımızda toplum yararına çalışma programı dahilinde görev yapan 40 çalışanımıza iş güvenliği konusunda kurumumuz İş Güvenliği Uzmanı Bahri Göngür tarafından dört seansta iki gün süren eğitimler verildi. Amaç çalışan personellerimizin iş hayatında karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek, olası iş kazaları, iş güvenliği konusunda bilgilendirmektir." şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku