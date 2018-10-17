Sungurlu’da İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Verildi

İŞKUR tarafından görevlendirilerek Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm okul ve kurum personeline, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi semineri verildi.Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda İş Güvenliği...

İŞKUR tarafından görevlendirilerek Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm okul ve kurum personeline, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi semineri verildi.

Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda İş Güvenliği Uzmanı Bahri Göngür tarafından 40 kişiye ‘Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit," İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm okul ve kurum personeline ‘Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verilmeye geçtiğimiz yıl başlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu kurulmuştur. Kurulan İSG Büromuzda İş Güvenliği Uzmanı Bahri Göngür göreve başlamıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personele yasa gereği zorunlu olan 12 saatlik ‘Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’nin planlaması yapılarak, İş Güvenliği Uzmanı personelimiz tarafından veriliyor. " dedi.

Eryiğit," Ayrıca İlçemiz genelinde İŞKUR kapsamında okullarımızda toplum yararına çalışma programı dahilinde görev yapan 40 çalışanımıza iş güvenliği konusunda kurumumuz İş Güvenliği Uzmanı Bahri Göngür tarafından dört seansta iki gün süren eğitimler verildi. Amaç çalışan personellerimizin iş hayatında karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek, olası iş kazaları, iş güvenliği konusunda bilgilendirmektir." şeklinde konuştu.