Sungurlu’da öğrenciler becerilerini sergiledi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Eğitime Bilimle Merhaba’ projesi kapsamında 23 okul tarafından hazırlanan 43 bilimsel proje sergilendi.Atatürk Meydanı’nda düzenlenen program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın...

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Eğitime Bilimle Merhaba’ projesi kapsamında 23 okul tarafından hazırlanan 43 bilimsel proje sergilendi.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit bir konuşma yaptı. Eryiğit konuşmasında, " Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına bilimsel çalışmalarla merhaba demek istedik. Bu kapsamda 23 okulumuzun 46 bilimsel projesini öğrencilerimiz ilçe halkına sunuyorlar. Bu güzel çalışmanın hazırlık sürecindeki gayretli çalışmalarından dolayı okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve görev alan öğrencilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Halk oyunları gösterileriyle devam eden programda, öğrencilerin hazırladığı stantların açılış kurdelesini İlçe Kaymakamı Mitat Gözen ve diğer protokol üyeleri kesti.

Öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler ziyarete gelenler tarafından büyük beğeni topladı.

Programa İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkan vekili Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, oda başkanları, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.